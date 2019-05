Business news: Russia, Novatek avvierà prima linea produttiva Arctic Lng 2 nel 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novatek metterà in funzione la prima linea dell'impianto Arctic Lng 2 nel primo trimestre del 2023. Lo ha detto il direttore generale del progetto Oleg Karpushin citato dall’agenzia di stampa “Sputnik”. "La messa in servizio della prima linea di Arctic Lng 2 è prevista per il primo trimestre del 2023, mentre la seconda linea un anno dopo", ha detto Karpushin. Infine la terza linea di produzione sarà operativa nel quarto trimestre del 2025. Arctic Lng 2, un impianto offshore situato nei pressi della penisola di Gydan nella Siberia nordoccidentale, è il secondo progetto legato alla lavorazione del gas naturale liquefatto (Gnl) su larga scala di Novatek. Avrà tre linee di produzione con una capacità totale annua di 19,8 milioni di tonnellate. Il gas verrà estratto dal giacimento di Utrenneye, che si stima possa contenere 69,8 miliardi di piedi cubici di gas naturale e 105 milioni di tonnellate di idrocarburi liquidi. (Rum)