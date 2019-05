Business news: ministro cipriota annuncia 8 nuove perforazioni in Zee nei prossimi 24 mesi

- Il ministro dell'Energia Yiorgos Lakkotrypis ha annunciato oggi che Cipro prevede di effettuare otto trivellazioni nella sua Zona economica esclusiva (Zee) nei prossimi 24 mesi. Il ministro ha chiarito che sei di queste saranno a scopo esplorativo, mentre due di conferma. "Proseguono le attività nella Zee di Cipro. Otto perforazioni sono state programmate per i prossimi 24 mesi. Sei di esplorazione e due di conferma", ha detto il ministro, durante una presentazione delle attività svolte del ministero da marzo 2018 ad aprile 2019, secondo quanto riportato dall’agenzia di stampa “Cyprus News Agency”. Il ministro si è astenuto dal rivelare in quali blocchi della Zee si svolgeranno le trivellazioni, sottolineando che gli obiettivi sono stati individuati e che i sondaggi inizieranno prima della fine dell'anno o all'inizio del 2020. Lakkotrypis ha dichiarato che il governo è nella fase finale della procedura di autorizzazione per il blocco 7. Il ministro ha poi aggiunto che l'accordo tra la francese Total e l'italiana Eni non riguarda solo il blocco 7, evidenziando un accordo preliminare in base al quale le due società espanderanno la loro cooperazione anche in altri blocchi della Zee. (Res)