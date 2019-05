Business news: viceministro Finanze georgiano, deprezzamento lari dovuto a aspettative mercato

- Il Lari georgiano, la moneta del paese caucasico, ha subito un deprezzamento solo nei confronti del dollaro statunitense, e non nei confronti di altre valute. Lo ha dichiarato in parlamento il viceministro delle Finanze, Giorgi Kakauridze. “Il corso del Lari non è stato influenzato da fattori di natura macroeconomica: la ragione principale del deprezzamento nei confronti del dollaro sono le aspettative di coloro che operano nel mercato”, ha detto Kakauridze. (Res)