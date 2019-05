Business news: Bers sostiene gara d'appalto per gasdotto tra Croazia e Bosnia

- La Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) ha indetto una gara d'appalto per la stesura di uno studio di fattibilità per la costruzione di un gasdotto di collegamento tra la Croazia e la Bosnia. Secondo quanto riferisce il sito di informazione "Faktor", la gara ha un valore di 500 mila dollari e riguarda l'interconnessione tra Zagvozd in Croazia e Travnik in Bosnia, con un ramo separato per la città di Mostar. L'interconnessione rappresenterà la seconda fonte del gas naturale nella Federazione della Bosnia ed Erzegovina, l'entità musulmana e croata del paese. Il direttore della compagnia pubblica bosniaca Bh Gas Jasmin Salkic ha affermato che "ci attendiamo che la nomina del miglior offerente sarà annunciata all'inizio del mese di agosto". La stesura dello studio di fattibilità dovrebbe essere completata nel mese di agosto dell'anno prossimo. (Bos)