Business news: Romania, oltre 190 mila immatricolazioni di auto nei primi quattro mesi dell'anno

- Il numero di autoveicoli nuovi e usati registrati in Romania nei primi quattro mesi dell'anno ha superato le 190 mila unità, di cui 145.823 sono auto usate. Lo riferisce la Direzione permessi e registrazione auto (Drpciv) di Bucarest con un comunicato. Rispetto al periodo gennaio-aprile 2018, le immatricolazioni di auto sono diminuite dell'1,57 per cento quest'anno. Secondo i dati statistici, il numero totale di immatricolazioni di nuove auto è stato di 44.527 unità, in aumento del 22,76 per cento, rispetto ai primi quattro mesi del 2018, quando sono state registrate 36.272 unità. Per quanto riguarda le auto usate, le cifre mostrano una diminuzione del 7,19 per cento nel periodo di riferimento, fino a 145.823 unità. La flotta auto nazionale in Romania ha raggiunto quasi 8,20 milioni di unità alla fine del 2018, in aumento del 7,30 per cento rispetto all'anno precedente. (Rob)