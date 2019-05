Cile-Bolivia: disputa fiume Silala presso corte Aja, governo cileno esamina ultima presentazione boliviana (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La contesa sul fiume Silala è la seconda di questo tipo che vede opposti i due stati confinanti. Il 1 ottobre la Cig aveva respinto definitivamente la richiesta con cui la Bolivia sollecitava al Cile l'apertura di un negoziato che portasse alla concessione di un accesso sovrano all'Oceano Pacifico. Il verdetto, emesso con dodici voti a favore e tre contrari, ha negato praticamente tutte le argomentazioni prodotte dalla Bolivia, che pure sulla questione aveva costruito buona parte della sua agenda di politica internazionale. La Paz sollecitava la Corte a riportare Santiago a colloqui per di ripristinare confini precedenti al 1900. Secondo la Corte il Cile "non ha mai contratto l'obbligo legale di negoziare l'accesso sovrano". La sentenza, secondo quanto si legge al paragrafo 176, "non impedisce comunque alle parti di portare avanti i colloqui per rispondere alle questioni legate alla mancanza di sbocchi sul mare della Bolivia". Un dialogo che può essere facilitato anche in virtù della condizione di vicinato e che la Corte ricorda possa portare a risultati apprezzabili con "la buona volontà" delle parti. (segue) (Abu)