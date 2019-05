Business news: Albania, inflazione al 3 per cento in prima metà 2021

- L'inflazione in Albania dovrebbe tornare vicina al 3 per cento fissato dalla Banca centrale di Tirana per la prima metà del 2021. Lo ha reso noto la Banca centrale albanese, nel suo rapporto trimestrale, spiegando che l'inflazione è stata dell'1,6 per cento nei primi tre mesi del 2019, in calo rispetto al periodo di riferimento precedente. Una diminuzione dell'inflazione sui prodotti agricoli a marzo ha portato a influenzare il dato, secondo la Banca. (Alt)