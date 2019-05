Business news: Repubblica Ceca, premier Babis presenta previsione bilancio per 2020

- Il primo ministro ceco Andrej Babis ha presentato la previsione di bilancio per il 2020. Le spese complessive dovrebbero essere di 62 miliardi di euro, mentre i ricavi si attesterebbero attorno ai 60 miliardi di euro. Nella proposta di bilancio, gli investimenti saliranno a 135 miliardi di corone ceche (5 miliardi di euro) rispetto ai 122,3 miliardi di corone (4 miliardi e 700 milioni di euro) di quest'anno. Le pensioni dovrebbero aumentare di 900 corone (34 euro), ed il governo prevede di negoziare la crescita dei salari con le parti sociali il 27 maggio; successivamente, il premier Babis approverà la prima versione del bilancio in una riunione straordinaria del 31 maggio. Il ministro delle Finanze Alena Schillerova ha detto che insisterà per tagli del 10 per cento sulle spese operative dello Stato e che saranno alzati gli stipendi degli insegnanti fino ad arrivare ad uno stipendio medio di 45 mila corone (1.700 euro) nel 2021. (Rep)