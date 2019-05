Business news: Gref (Sberbank), tassi interesse mutui in Russia potrebbero scendere sotto 8 per cento

- I tassi d’interesse dei mutui nella Federazione Russa potrebbero attestarsi al 7-8 per cento in presenza di un’inflazione a quattro punti percentuali. Lo ha dichiarato il presidente dell’istituto di credito Sberbank, Herman Gref. “L’anno prossimo e nel 2021 i tassi d’interesse dei mutui potrebbero scendere al di sotto dell’8 per cento”, ha detto il presidente della banca russa, aggiungendo che dopo una serie di variazioni positive negli ultimi sei mesi, alcuni istituti di crediti hanno iniziato ad abbassare i tassi d’interesse. (Rum)