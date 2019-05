Argentina: elezioni generali, autorità riconoscono che mancano all'appello 400 mila nuovi elettori

- A pochi mesi dallo svolgimento delle elezioni presidenziali e politiche di ottobre in Argentina mancano all'appello all'anagrafe degli elettori circa 400 mila giovani tra i 15 e i 17 anni che dovrebbero votare per la prima volta. Lo ha confermato la Camera nazionale elettorale (Cne) dopo che, segnala il quotidiano "Clarin", si era iniziata a diffondere negli ultimi giorni, soprattutto nelle reti sociali, l'inquietudine di numerosi giovani cittadini che denunciavano l'impossibilità di verificare la loro iscrizione. La Cne ha riconosciuto che le iscrizioni mancanti sono dovute ad un errore nella trasmissione dati e ha comunicato che sono state adottate una serie di misure per ovviare la situazione e incorporare le iscrizioni mancanti. (segue) (Abu)