Usa: Trump invocherà “emergenza nazionale” per spingere vendite di armi ad Emirati Arabi Uniti e sauditi

- Il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, ha informato oggi i legislatori statunitensi che il presidente Donald Trump intende invocare la sua autorità di emergenza per bypassare il Congresso e completare i 22 accordi sulla vendita di armi all'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti e Giordania. "Ho stabilito che esiste un'emergenza che richiede la vendita proposta nell'interesse della sicurezza nazionale degli Stati Uniti e, quindi, rinuncia ai requisiti di revisione del Congresso", ha scritto Pompeo in una lettera al senatore James Risch, presidente repubblicano della commissione per le Relazioni estere del Senato, ottenuta dall'emittente “Nbc News”. La dichiarazione di un'emergenza viene giustificata dalle azioni dell'Iran. “L'attività maligna iraniana rappresenta una minaccia fondamentale per la stabilità del Medio Oriente e per la sicurezza americana in patria e all'estero", afferma la nota. "L'attuale segnalazione delle minacce indica che l'Iran è impegnato in preparativi per ulteriori attività maligne in tutta la regione del Medio Oriente, compreso il potenziale targeting delle forze militari statunitensi e alleate nella regione". (segue) (Was)