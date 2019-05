Usa-Ue: delegazioni discutono necessità di riesaminare le vulnerabilità di sicurezza nelle reti 5G

- Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno concordato durante una riunione a Washington di esaminare le minacce sulle vulnerabilità di sicurezza poste dalle reti 5G: lo ha detto il dipartimento di Stato Usa in un comunicato stampa. Mercoledì, le delegazioni degli Stati Uniti e dell'Ue si sono incontrate a Washington per il 16esimo dialogo sulla società dell'informazione Usa-Ue. "Gli Stati Uniti e l'Unione Europea hanno enfatizzato l'importanza delle reti di telecomunicazioni 5G (...) I partecipanti hanno sottolineato la necessità di affrontare le minacce poste dalle vulnerabilità della sicurezza nelle reti 5G", si legge nel comunicato. Il dipartimento di Stato ha spiegato che entrambe le parti hanno concordato di informare l'altra sui recenti sviluppi delle rispettive politiche di sicurezza informatica. La scorsa settimana, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha emesso un ordine esecutivo aggiungendo la società di telecomunicazioni cinese Huawei e le sue 70 affiliate a una lista nera commerciale, limitando così l'attività della compagnia negli Stati Uniti. (Was)