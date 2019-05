Usa: “Russiagate”, Mueller intende testimoniare a porte chiuse

- Il procuratore speciale Robert Mueller intende testimoniare a porte chiuse davanti alla commissione Giustizia della Camera, divulgando solo successivamente al pubblico i contenuti della sua testimonianza. Lo ha riferito il presidente della commissione, il democratico Jerrold Nadler, a Rachel Maddow di “Msnbc”. "Pensiamo che sia importante che gli americani lo ascoltino e che sentano le sue risposte alle domande sul rapporto", ha affermato Nadler. Mueller non intende “partecipare a nulla che possa considerare uno spettacolo politico", ha aggiunto il presidente della commissione. Il rapporto sul “Russiagate” di Mueller, pubblicato il mese scorso, non ha stabilito che la campagna di Trump fosse coordinata con i russi per influenzare le elezioni del 2016, ma ha riscontrato diversi tentativi da parte di Trump per impedire l'inchiesta del procuratore speciale, compreso istruire il consigliere della Casa Bianca Don McGahn per far rimuovere Mueller. (segue) (Was)