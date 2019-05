Cile-Bolivia: disputa fiume Silala presso corte Aja, governo cileno esamina ultima presentazione boliviana (2)

- "E' indubbio che il Silala sia un fiume internazionale che fluisce in forma naturale verso il Cile da una sorgente in Bolivia", ha sottolineato Ampuero, che ha quindi affermato che "la Bolivia non può negare la legge di gravità, l'acqua fluisce dall'alto verso il basso, per cui siamo più che tranquilli" ha aggiunto. In risposta all'argomento che il Cile avrebbe artificialmente deviato il corso del fiume al centro della contesa il ministro cileno ha ribadito che "l'unica cosa artificiale sono gli argomenti della Bolivia". Il Cile ha diritto a presentare ancora uno scritto presso la Cig prima dell'inizio delle udienze. Lo scorso 15 maggio il rappresentante legale boliviano, Eduardo Rodríguez Veltzé, aveva presentato in Olanda documenti che attesterebbero che una compagnia mineraria cilena avrebbe canalizzato il corso d'acqua in modo da farlo confluire dall'altro lato della frontiera e quindi poter sfruttarne le acque. (segue) (Abu)