Business news: premier macedone Zaev, Vienna principale investitore estero

- Negli ultimi dieci anni l'Austria è stato il principale investitore nella Macedonia del Nord, contando per il 13,2 per cento di tutti gli investimenti esteri diretti nel paese balcanico. E' quanto evidenziato dal primo ministro macedone Zoran Zaev, intervenendo al forum economico di Vienna alla presenza del commissario Ue all'Allargamento Johannes Hahn. "Oggi siamo qui a Vienna per ottenere nuovi partner commerciali dall'Austria e queste cifre continuano a crescere nell'interesse dei cittadini e dello sviluppo dei due paesi", ha dichiarato Zaev. (Mas)