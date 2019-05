Business news: Montenegro, aumento salario minimo può aumentare stipendio medio fino al 5 per cento

- L'aumento del salario minimo deciso dal Consiglio sociale del Montenegro potrebbe portare ad una conseguente crescita dello stipendio medio nel paese: è quanto sostiene un'analisi pubblicata dal quotidiano "Vijesti", precisando che l'aumento dello stipendio medio potrebbe aggirarsi attorno ad una percentuale compresa fra il 4 ed il 5 per cento. Il Consiglio sociale del Montenegro ha stabilito la scorsa settimana un aumento del salario minimo pari al 15 per cento, portandolo così da 193 a 222 euro. La decisione riguarda circa 60 mila cittadini che attualmente percepiscono il salario minimo. La decisione del Consiglio sociale avviene dopo 6 anni in cui il salario minimo non aveva visto aumenti. (Mop)