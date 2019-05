Venezuela: quasi 30 le vittime negli scontri in un centro detenzione

- Una rivolta scoppiata oggi in un penitenziario in Venezuela ha provocato 29 morti e 19 feriti: lo ha riferito una fonte dell'ufficio del procuratore venezuelano all'agenzia russa "Sputnik". "Secondo gli ultimi aggiornamenti ci sono 19 feriti e 29 morti", ha detto la fonte. Tra i feriti ci sarebbero anche 14 dipendenti del penitenziario. Le indagini sulle circostanze dell'incidente sono in corso, ha detto la fonte. La sparatoria, riferisce il quotidiano "El Nacional", sarebbe iniziata alle 10 della mattina nel Centro di reclusione preventiva di un commissariato nello stato settentrionale di Portuguesa. Per sedare il tentativo di insurrezione sarebbero accorsi sul posto funzionari della Polizia nazionale bolivariana, del Comando nazionale anti-estorsioni e sequestro e della Polizia dello stato Portuguesa. (Brb)