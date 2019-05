Usa: Trump invocherà “emergenza nazionale” per spingere vendita armi ad Emirati Arabi Uniti e sauditi (2)

- La decisione ha riguardato vari pacchetti di vendita di armi per un valore di circa 8,1 miliardi di dollari. Arabia Saudita ed Emirati Arabi sono due fedeli alleati degli Stati Uniti che sostengono la politica del presidente Donald Trump sull'Iran e stanno conducendo una guerra dal 2015 a sostegno del governo yemenita contro i ribelli Houthi sostenuti da Teheran. La mossa di Trump è stata dettata dalla crescente opposizione bipartisan a qualsiasi vendita di armi all'Arabia Saudita dopo l'uccisione del giornalista saudita Jamal Khashoggi al consolato saudita a Istanbul lo scorso anno, ma anche per la guerra aerea di Riad sta conducendo nello Yemen, causando un alto numero di vittime civili. Negli scorsi mesi una maggioranza bipartisan al Congresso aveva votato per fermare il sostegno degli Stati Uniti alla guerra a guida saudita nello Yemen, ma il presidente Trump ha posto il veto alla legge. (Was)