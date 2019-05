Usa: “Russiagate”, Mueller intende testimoniare a porte chiuse (2)

- La commissione starebbe ancora negoziando per la sua testimonianza con il dipartimento di Giustizia. Trump ha detto che lascerà al procuratore generale William Barr la decisione se consentire o meno al procuratore speciale di testimoniare davanti ai legislatori sulla sua indagine riguardante l'ingerenza russa nelle elezioni del 2016. Una posizione diversa da quella espressa precedentemente, quando su Twitter aveva scritto che “Mueller non dovrebbe testimoniare, nessun replay per i Democratici!". I Democratici hanno ingaggiato una durissima offensiva contro il procuratore generale Williams Barr per come ha gestito la divulgazione del rapporto di Mueller sull'ingerenza russa nelle elezioni presidenziali del 2016, e hanno sfidato l'amministrazione Trump nel tentativo di rivedere il rapporto completo, senza omissis tesi a tutelare la privacy di soggetti non indagati. Trump ha però invocato lo strumento del “privilegio esecutivo” su tutti i materiali soggetti a citazione, impedendone dunque la divulgazione nell'interesse pubblico. (Was)