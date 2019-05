Cile-Bolivia: disputa fiume Silala presso corte Aja, governo cileno esamina ultima presentazione boliviana

- Il ministro degli Esteri cileno, Roberto Ampuero, ha presenziato ieri a Ginevra la seconda riunione del pool di avvocati che difendono gli interessi di Santiago nella controversia con la Bolivia sullo sfruttamento delle acque del fiume Silala, attualmente in revisione presso la Corte internazionale di Giustizia (Cig) dell'Aja. Nella riunione, segnala una nota ufficiale, è stata analizzata in profondità la documentazione presentata dalla Bolivia presso la Cig lo scorso 15 maggio. "Stiamo studiando in profondità la risposta data dalla Bolivia per poter informare con precisione il presidente Pinera, che sarà quello che dovrà prendere le decisioni a riguardo", ha dichiarato Ampuero. "La posizione del Cile è di assoluta tranquillità per la solidità dei nostri argomenti e per la consapevolezza delle difficoltà da parte della Bolivia nel dimostrare la fondatezza delle sue pretensioni", ha aggiunto. (segue) (Abu)