Governo: Di Maio, ora fase più lunga, ma davanti a me solo il bene dell'Italia

- "Adesso inizia una fase più lunga, perché andremo ad affrontare tutte le questioni che sono rimaste irrisolte per decenni e per negligenza, per incompetenza. Noi lo faremo perché non dobbiamo niente a nessuno, se non a voi. Io di santi in paradiso non ne ho. Io cerco di tenere davanti a me una cosa: il bene dell'Italia". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità. (Rer)