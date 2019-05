Europee: Di Maio chiude intervento in piazza a Roma con tricolore in mano e lettera a militanti M5s

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Leggendo una lettera aperta ai militanti pentastellati e tenendo in mano il tricolore, il vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio ha concluso il proprio comizio sul palco allestito in piazza Bocca della Verità a Roma, per la chiusura della campagna elettorale del M5s per le europee. "Nelle ultime tre settimane - ha detto Di Maio - ho fatto circa 10 mila km e non ci avete fatto mai mancare il vostro affetto. Vi voglio bene. Si è detto tanto su questo governo, ma i ministri, ed io, vi abbiamo detto cosa stiamo facendo. Io cerco di tenere davanti a me una cosa sola: il bene dell'Italia".(Rer)