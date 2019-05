Argentina: elezioni generali, autorità riconoscono che mancano all'appello 400 mila nuovi elettori (2)

- "La Camera nazionale elettorale promuove la partecipazione dei giovani, per questo si impegna a includere tutti quelli che non figurano affinché possano votare senza problemi sia alle primarie dell'11 di agosto che alle generali di ottobre" hanno comunicato dalla Cne. L'anomalia nel computo dei nuovi elettori è stata confermata anche dal Registro civile - ufficio equivalente alla nostra anagrafe - attraverso un comunicato nel quale si precisa che "è stato messo in piedi un piano di azione congiunto con l'obiettivo di aggiornare nel più breve tempo possibile tutte le liste". (segue) (Abu)