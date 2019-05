Cina-Brasile: vicepresidente Mourao incontra il presidente cinese Xi Jinping (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mourao detto che il nuovo governo brasiliano guidato dal presidente Jair Bolsonaro attribuisce grande importanza alle relazioni con la Cina, e ammira l'idea di esercizio del potere per il popolo da parte del Partito Comunista cinese, oltre che ammirare il contributo della Cine alla crescita economica globale. Il vicepresidente ha consegnato personalmente poi a Xi Jinping una lettera del presidente Bolsonaro. Il Brasile, ha riferito Mourao, considera la Cina "un partner strategico globale stabile e affidabile", ed è pronto a collaborare con la Cina per "intensificare i contatti di alto livello, approfondire la cooperazione e l'amicizia", ha affermato. "Il Brasile è disposto a facilitare la sinergia della sua partnership di investimento con l'iniziativa Belt and Road ed estendere la cooperazione in settori quali commercio, scienza e tecnologia e innovazione", ha detto. In ultimo Mourao ha espresso gratitudine per il sostegno incassato della Cina nell'ospitare il summit dei leader del Brics che si terrà in Brasile quest'anno, e ha detto che il Brasile è disposto a lavorare con la Cina per rafforzare il coordinamento e la cooperazione nei meccanismi multilaterali, tra i quali anche il G20 e l'Omc al fine di salvaguardare il multilateralismo e il sistema commerciale multilaterale globale. (Brb)