Europee: Fd'I a iniziativa "#100 piazze" a Roma presenta bandiera "Confederazione d'Europa degli stati sovrani"

- "All'interno dell'iniziativa #100 piazze, la maratona oratoria che chiude la campagna elettorale del partito di Giorgia Meloni, Fd'I ha presentato la bandiera della 'Confederazione d'Europa degli Stati Sovrani', "che rende immediatamente comprensibile il concetto visivo del sovranismo d'Europa", si legge in una nota di Fd'I. " Ventotto stelle poste in un cerchio su campo blu che invece di essere tutte uguali, in un anonimo giallo, mantengono ciascuna i colori della propria bandiera nazionale. Sarebbe questa una modifica sostanziale e concettuale, non solo stilistica, in quanto la 'Confederazione d'Europa degli stati nazionali liberi e sovrani si coordinerebbe su: sicurezza, mercato unico, difesa, immigrazione, ricerca, politica estera ma sarebbe libera di autodererminarsi a livello nazionale. Infine, la Capitale non può più essere Bruxelles ma deve essere Atene o Roma dove nacque la civiltà europea", conclude. (Com)