Europee: intervento Di Maio in piazza a Roma inizia con militanti che intonano inno Mameli

- Inizio a sorpresa per l'intervento conclusivo della campagna elettorale del M5s per le europee a piazza Bocca della Verità del vicepremier e capo politico del M5s Luigi Di Maio. Dopo un ingresso sul palco da stadio - il presentatore gridava 'Luigi', il pubblico rispondeva 'Di Maio' - qualcuno sotto il palco ha iniziato a intonare l'inno di Mameli. Dal microfono Di Maio lo ha seguito. Così piazza e leader per un minuto abbondante hanno cantato. (Rer)