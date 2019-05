Usa: repubblicano blocca pacchetto di aiuti per calamità naturali alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il voto unanime di giovedì al Senato, previa approvazione del presidente Usa Donald Trump, il pacchetto di aiuti per le zone colpite da calamità naturali da 19,1 miliardi di dollari è rimasto bloccato alla Camera dei rappresentanti per la posizione critica del repubblicano Chip Roy. I leader della Camera hanno tentato di approvare il provvedimento con il consenso unanime, ma il repubblicano del Texas si è schierato contro. Dal momento che i parlamentari di Camera e Senato hanno già lasciato Washington per festeggiare il Memorial Day, l'obiezione di Roy probabilmente causerà una sospensione di 10 giorni nella consegna di aiuti, già con cinque mesi di ritardo. (segue) (Was)