Usa-India: Trump si congratula con Modi per la rielezione

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha chiamato oggi il primo ministro indiano Narendra Modi per congratularsi con lui per la vittoria nelle elezioni generali del paese. "Ho appena parlato con il primo ministro Narendra Modi, con il quale mi sono congratulato per la sua grande vittoria politica", ha detto Trump tramite Twitter. "È un grande uomo e un leader per il popolo indiano: sono fortunati ad averlo", ha scritto. I due leader hanno deciso di incontrarsi al summit del G-20 che si terrà il 28-29 luglio ad Osaka, in Giappone. (segue) (Was)