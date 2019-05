Usa-India: Trump si congratula con Modi per la rielezione (3)

- Altri numeri danno l’idea del successo del Bjp: il partito dello zafferano ha incrementato i suoi consensi del 6,4 per cento, arrivando al 37,4 per cento, quasi il doppio del 19,5 per cento del Congresso. Nel cuore hindi del paese, ha conquistato 141 seggi, il 71 per cento del totale, risultato ancora più significativo se si considera che il Congresso aveva vinto le elezioni statali in Rajasthan, Madhya Pradesh e Chhattisgarh solo pochi mesi fa, a dicembre. Rispetto alle scorse elezioni, il Bjp ha mantenuto l’81,8 per cento dei suoi seggi, contro il 37,2 per cento del Congresso. Anche i risultati dei singoli Stati e Territori parlano chiaro: il Bjp ha conquistato tutti i sette collegi della capitale, Nuova Delhi, col 56,5 per cento dei voti, contro il 46 per cento del 2014; ha ottenuto 63 degli 80 seggi dell’Uttar Pradesh, lo Stato più grande; è avanzato nel Bengala Occidentale decimando i partiti di sinistra. (Was)