Governo: Di Maio, basta schiaffi, ora non ne prendiamo più

- "Abbiamo preso uno schiaffo, due schiaffi, poi abbiamo iniziato ad alzare la voce. Se abbiamo commesso un errore in questo governo, è di essere stati troppo puri, ma ora di schiaffi non se ne prendono più". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità. "Capisco le tante persone che si sono lamentate nella prima fase di governo dicendo che eravamo un po' schiacciati e silenti - ha aggiunto Di Maio - Io vi posso assicurare che tutte le persone che sono intervenute qui e tante altre, se li avete sentiti un po' silenti e schiacciati è solo perché stavano lavorando ai 9 provvedimenti su 10 a firma del M5s". (Rer)