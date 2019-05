Francia-Italia: Moavero condanna "vile" attacco a Lione, Italia vicina al popolo francese

- L'Italia è vicina al popolo francese e condanna fermamente l'accatto avvenuto oggi a Lione: lo ha detto il ministro degli Esteri italiano, Enzo Moavero Milanesi dopo l’esplosione avvenuta oggi centro della città francese che ha causato almeno 13 feriti lievi. "Ferma condanna del vile attentato di Lione. L'Italia è vicina al popolo francese. Un pensiero in particolare ai feriti, a cui auguro un pronto ristabilimento", ha scritto Moavero su Twitter. Sul caso sta indagando la sezione antiterrorismo dell'ufficio del procuratore di Parigi. In base alle prime ricostruzioni della stampa, intorno alle 17:30 un uomo ha depositato una valigia davanti a un panificio all'angolo tra rue Victor Hugo e rue Sala, vicino a Place Bellecour, nel secondo arrondissement della città, dopo essere arrivato in bicicletta. L'uomo, di cui non è ancora stato diffuso un identikit, è ricercato dalla polizia. (segue) (Res)