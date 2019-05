Francia-Italia: Moavero condanna "vile" attacco a Lione, Italia vicina al popolo francese (2)

- Secondo quanto riferito al quotidiano “Le Figaro” da una fonte della polizia, la deflagrazione è stata causata da un “pacco bomba che conteneva viti e chiodi”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha parlato di un "attacco" e di "feriti". "C'è stato un attacco a Lione, lo sanno tutti (...). Non è mia responsabilità fare un bilancio. A priori, in questa fase, non ci sono vittime. Ci sono feriti, quindi voglio rivolgere un pensiero ai feriti e alle loro famiglie", ha detto Macron, intervistato in diretta dal "Youtuber" Hugo Travers. (Res)