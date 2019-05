M5s: Di Maio, nostro unico alleato è contratto di governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il nostro unico alleato a governo è il contratto di governo, in cui ci sono temi per cui voi ci avete votato alle elezioni politiche del 4 marzo". Lo ha detto il capo politico del M5s, Luigi Di Maio parlando al comizio conclusivo della campagna elettorale del M5s in piazza Bocca della Verità a Roma. "Qualcuno dice: 'vi siete alleati dopo le elezioni del 4 marzo', io - ha aggiunto Di Maio - sarò sempre leale a questo governo e ai temi che voi ci avete detto di realizzare. Ma quando siamo entrati nelle istituzioni già 6 anni fa e poi nei palazzi del governo, sapevamo e sappiamo che i nostri unici alleati sono nelle piazze non nei palazzi. Il nostro unico alleato a governo è il contratto - ha concluso Di Maio - in cui ci sono temi per cui voi ci avete votato alle elezioni politiche del 4 marzo".(Rer)