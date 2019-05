Europee: arrivati anche Raggi e Casaleggio a chiusura campagna M5s in piazza a Roma

- Anche Davide Casaleggio è arrivato a piazza Bocca della Verità, a Roma, dove si sta svolgendo l'evento di chiusura della campagna elettorale del M5s per le europee di domenica. A breve inizieranno gli interventi dal palco. A parlare per prima sarà la sindaca di Roma, Virginia Raggi, tornata oggi da Giappone, e anche lei arrivata in piazza. Di fronte al tempio di Vesta, insieme ad alcune centinaia di militanti, ci sono tanti i parlamentari ed eletti del M5s. L'organizzazione ha distribuito ai presenti tanti cartelli gialli con la scritta 'Vota Movimento 5 stelle' incorniciata da due file di cinque stelle.(Rer)