Infrastrutture: Toninelli, interventi per variante Edolo e strada statale 42

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia in un video che nel provvedimento Sblocca cantieri "saranno inseriti 60 milioni di euro, interamente finanziati", per la variante di Edolo, in provincia di Brescia, "il che significa un risparmio in termini temporali enorme e quest'opera di variante finalmente arriverà ai cittadini che l'aspettano da molto tempo. Sulla strada statale 42", aggiunge l'esponente del governo, "grazie all'accelerazione che abbiamo impresso ad Anas, gli impegni economici in termini di manutenzione ordinaria e straordinaria passano da 17 a 42 milioni. Vanno benissimo le grandi opere, le nuove opere", ha concluso Toninelli, "ma non ci si può dimenticare della manutenzione: in questo caso è parecchio aumentata". (Rin)