Venezuela: scontri in centro detenzione, ong parla di almeno venti morti

- Diverse fonti locali riferiscono di violenti scontri registrati all'interno di un penitenziario in Venezuela, a seguito di un tentativo di insurrezione dei carcerati. Secondo l'organizzazione non governativa Observatorio venezolanos de prisiones (Obs), gli scontri avrebbero portato alla morte di 25 detenuti e al ferimento di una ventina di agenti delle forze di sicurezza. La sparatoria, riferisce il quotidiano "El Nacional", sarebbe iniziata alle 10 della mattina nel Centro di reclusione preventiva di un commissariato nello stato settentrionale di Portuguesa. Per sedare il tentativo di insurrezione sarebbero accorsi sul posto funzionari della Polizia nazionale bolivariana, del Comando nazionale anti-estorsioni e sequestro e della Polizia dello stato Portuguesa. (segue) (Brb)