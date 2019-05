Venezuela: scontri in centro detenzione, ong parla di almeno venti morti (2)

- Secondo alcune fonti giornalistiche, il numero di morti sarebbe superiore a 25. Il procuratore in esilio Zair Munduray ha pubblicato sul proprio profilo twitter un video nel quale un presunto carcerato - con il volto coperto, un'arma corta e una granata in mano - chiede alle forze di sicurezza di non forzare ulteriormente la mano. Al suo fianco appaiono due donne che denunciano di essere state trattenute mentre si trovavano in visita alla struttura. Una di loro chiede che "cessi il fuoco" e invita le parti a dialogare. Le autorità, riferisce "El Nacional", hanno diffuso la lista dei nomi dei funzionari di polizia feriti, ma non quelli dei detenuti deceduti. (segue) (Brb)