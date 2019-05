Europee: Raggi in piazza a Roma, noi abbiamo le mani libere e rispondiamo solo a voi cittadini

- Anche il sindaco di Roma Virginia Raggi, tornata dal Giappone, ha preso parte alla chiusura della campagna elettorale per il europee di domenica in corso a piazza Bocca della Verità a Roma. "Del reddito di cittadinanza - ha detto Raggi dal palco allestito per l'occasione - ne parlavamo da una vita quando il Movimento è andato al governo è arrivato il reddito. Noi siamo quelli che riescono a fare quello che dicono perché abbiamo le mani libere e rispondiamo solo a voi cittadini. Realizziamo il programma che vi abbiamo promesso. Quando giriamo per strada ci dicono andate avanti non mollare. Lo sentiamo quando andiamo a sgomberare i Casomanica e quelli che prima scappavano sono venuti a stringerci la mano. Nessuno di noi ha vantaggi anzi iniziamo a farci nemici molto qualificati. È arrivato il tempo di fare quello che è giusto, quello che si deve fare, anche se non è conveniente". "Stiamo mandando in Europa persone che hanno preso questo incarico come una missione. I nostri portavoce uscenti - ha concluso - non sono andati in Europa a scaldare una poltrona, ma per 5 anni hanno portato gli interessi dei cittadini italiani, non delle banche e delle lobby in Europa. Continuano in questa scelta di coerenza". (xcol4)