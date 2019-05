Europee: Salvini, chi sta a casa ha già perso

- Chi sta "a casa ha già perso, chi non vota ha già perso, chi non sceglie ha nostalgia per l'Europa di Juncker, Macron, Merkel, Soros, dei poteri forti, dei banchieri": lo ha detto, in una diretta Facebook, il vicepremier e ministro dell'Interno, Matteo Salvini, invitando gli elettori a votare Lega alle Europee in programma dopodomani, 26 maggio. (Rin)