Europee: piazza M5s applaude video con Grillo e Gianroberto Casaleggio

- Applausi di piazza Bocca della Verità dove per un video proiettato sul palco che ricorda le origini del Movimento con le voci dei due fondatori Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio, alternate a quelle del leader politico Luigi Di Maio e di Davide Casaleggio, presidente dell'associazione Rousseau. In piazza ci sono alcune centinaia di militanti del M5s per la chiusura della campagna elettorale per le europee di domenica. Beppe Grillo è il grande assente della serata.(Rer)