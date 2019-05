Venezuela: Maduro annuncia "investimenti immediati" su rete 4G con Huawei

- Il presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, ha annunciato "investimenti immediati" per sviluppare nel paese la rete 4G, con tecnologia delle cinesi Huawei e Zte. "ho dato ordine di fare un investimento immediato, assieme ai nostri fratelli cinesi e con la tecnologia cinese, la tecnologia di Huawei, Zte e di tutte le imprese cinesi e russe, per aumentare le capacità di telecomunicazione e rendere realtà in Venezuela il sistema 4G a livello nazionale", ha detto Maduro nel corso di una fiera tecnologica, annunciando al tempo stesso la creazione della Corporazione socialista del settore delle telecomunicazioni e servizi postali del Venezuela. Un organo affidato alla guida del colonnello Jorge Marquez, creato per dare al comparto un profilo in grado di "sfidare la concorrenza" internazionale. La settimana scorsa il dipartimento del Commercio statunitense ha varato misure restrittive alle esportazioni dei prodotti Huawei, parte di un più ampio braccio di ferro commerciale e della decisione di Washington di proteggere la "sicurezza nazionale". Una "tremenda aggressione", ha detto Maduro assicurando che il colosso cinese "rimarrà in Venezuela". (Brb)