Europee: Di Battista, si è discusso poco di tematiche Ue, Salvini in difficoltà parlava d'altro

- "È vero che si è parlato molto poco di tematiche di Ue, ma perché Salvini era in difficoltà e la buttava su cose che non c'entravano nulla". Così l'ex parlamentare M5s Alessandro Di Battista parlando con i giornalisti in piazza Bocca della Verità dove si sta svolgendo la manifestazione di chiusura della campagna elettorale del M5s per le europee. "La prima cosa da fare - ha aggiunto Di Battista - è il conflitto di interessi anche a livello Ue e delle sue istituzioni".(Rer)