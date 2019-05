Difesa: Aeronautica militare, neonato in pericolo di vita trasportato con volo da Cagliari a Genova

- Si è concluso intorno alle 17:50 di oggi il trasporto urgente da Cagliari a Genova di un neonato di pochi giorni, per il quale si è reso necessario un intervento specialistico presso l'Ospedale pediatrico Gaslini di Genova. Lo rende noto un comunicato stampa dell'Aeronautica militare. La richiesta, come previsto dalle procedure di urgenza per questo tipo di trasporti, è pervenuta dalla prefettura di Cagliari alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, il centro operativo dell'Aeronautica Militare che ha il controllo degli assetti a disposizione per questo genere di missioni su tutto il territorio nazionale. (segue) (Com)