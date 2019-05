Difesa: Aeronautica militare, neonato in pericolo di vita trasportato con volo da Cagliari a Genova (2)

- Per il piccolo paziente, in pericolo di vita, è stato deciso il trasferimento immediato dall'Ospedale Duilio Casula (CA) all'Ospedale pediatrico "Gaslini" di Genova. La Sala Situazioni di Vertice ha quindi attivato uno dei velivoli della Forza Armata in servizio di prontezza operativa 24 ore su 24. Il Falcon 50 del 31° Stormo, decollato dall'aeroporto militare di Ciampino e giunto in Sardegna per imbarcare il bimbo, i genitori e l'equipe medica, è ripartito alla volta di Genova per consentire il successivo trasporto verso l'ospedale pediatrico ligure. (segue) (Com)