Difesa: Aeronautica militare, neonato in pericolo di vita trasportato con volo da Cagliari a Genova (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tratta in ogni caso di missioni che necessitano della massima tempestività e l'Aeronautica Militare, con reparti di volo dislocati su tutto il territorio, mette a disposizione velivoli ed equipaggi pronti a decollare in tempi strettissimi ed in grado di operare anche in condizioni meteorologiche avverse. Sono migliaia ogni anno le ore di volo effettuate in questo contesto dai velivoli del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, dal 15° Stormo di Cervia e della 46a Brigata Aerea di Pisa, assetti sempre in prima linea anche in casi di grandi emergenze e calamità nazionali. (Com)