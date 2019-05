Usa: governatore Missouri firma legge che vieta aborto dopo ottava settimana (2)

- Lo scorso 17 maggio la Camera del Missouri ha approvato un disegno di legge autorizzato dal Senato che vieta l'aborto dopo 8 settimane di gravidanza. La legge, HB 126, proibisce gli aborti dopo otto settimane di gravidanza - quindi dopo che è stato rilevato il battito cardiaco del feto - anche se molte donne spesso non sanno di essere incinte in quel momento. La legge prevede eccezioni per ciò che si definiscono emergenze mediche, come i casi in cui la vita della madre è a rischio o si trova di fronte a un grave infortunio permanente, ma non per le gravidanze che sono il risultato di stupro o incesto. (segue) (Was)