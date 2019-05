Usa: governatore Missouri firma legge che vieta aborto dopo ottava settimana (3)

- Nell'ultimo mese anche altri stati a guida repubblicana hanno approvato delle legge anti-aborto. Kay Ivey, governatore dell'Alabama, ha firmato un disegno di legge che rende illegale l'interruzione di gravidanza, consentendola solo in poche eccezioni, ovvero "per evitare gravi rischi alla salute della madre del nascituro", per gravidanza extrauterina e se il feto “ha un'anomalia letale". Le organizzazioni pro-aborto hanno già annunciato una battaglia. All'inizio del mese anche la Georgia ha approvato una legge che proibisce l'aborto una volta che i medici sono in grado di rilevare la frequenza cardiaca fetale con un'ecografia. (Was)