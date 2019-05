M5s: Casaleggio, con l'esempio siamo riusciti ad arrivare al governo, ma marcia ancora lunga

- "Con l'esempio noi siamo riusciti ad arrivare al governo. Il vero cuore del M5s siete voi, noi, con le nostre proposte dal basso. Le persone che si svegliano la mattina per cambiare un mondo che non ci rappresenta. Lo facciamo noi, in prima persona, non prendendo privilegi che non ci appartengono, non cercando di pensare che siamo al di sopra delle regole". Lo ha detto il presidente dell'associazione Rousseau Davide Casaleggio, parlando dal palco in piazza Bocca della Verità a Roma, per la chiusura della campagna elettorale per le Europee del M5s. "La comunità può creare il vero valore ed è per questo che dobbiamo tenere cari i nostri valori e ideali - ha aggiunto Casaleggio - In questi anni abbiamo usato un'arma potentissima con l'esempio che ci ha permesso di arrivare al governo: l'esempio di uscire di casa e piantare 10 mila alberi in un solo weekend in 170 città. L'esempio di tagliarsi lo stipendio e di dire 'no' ad un finanziamento pubblico di 42 milioni di euro e noi lo sappiamo bene dove sono quei soldi: sono rimasti allo stato. Con l'esempio - ha sottolineato - noi siamo riusciti ad arrivare al governo. In questi anni abbiamo fatto una lunga marcia e piena di gioia. È stata una maratona dove le persone si sono unite. Possiamo essere orgogliosi di quanto fatto, ora bisogna andare avanti. Questa marcia - ha concluso Casaleggio - però è ancora lunga e difficile".(Rer)