Usa: Trump conferisce a Barr poteri per declassificare informazioni segrete su origine "Russiagate”

- Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha conferito al procuratore generale William Barr maggiori poteri per declassare i segreti governativi e ha chiesto alla comunità di intelligence degli Stati Uniti di "collaborare rapidamente e pienamente" con le indagini di Barr sulle origini dell'inchiesta per stabilire se la campagna di Trump del 2016 fosse collusa con la Russia. "Voglio qualcuno che sia equo, penso che William Barr sia uno degli uomini più rispettati (…) Voglio solo che sia giusto, non voglio che sia dalla mia parte o da quella di qualcun altro. Voglio che sia corretto, questo è quello che è lui. Vedremo cosa troverà", ha detto oggi Trump prima di lasciare la Casa Bianca per il suo viaggio in Giappone. "Non è una rivincita", ha detto. "Non mi interessa la rivincita. Penso che sia molto importante per il nostro paese scoprire cos'è successo", ha aggiunto. La mossa di Trump di dare a Barr un'ampia autorità di declassificare le informazioni relative all'indagine “Russiagate” è stata annunciata giovedì in una dichiarazione. Trump ha indirizzato la comunità di intelligence a cooperare pienamente con la revisione di Barr in modo che "tutti gli americani apprendano la verità", secondo la dichiarazione della portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. (Was)