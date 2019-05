Governo: Di Battista (M5s), dopo voto non succederà nulla, taglieremo parlamentari e dureremo 4 anni

- "Secondo me dopo il voto non succederà nulla dal punto di vista politico nazionale. Ho incontrato deputati di Pd e FI che mi hanno detto 'State tutti buoni mi raccomando, non torniamo al voto' . Anche il M5s non vuole perché ci sono ancora tante cose da fare: in particolare è a luglio che probabilmente voteremo il taglio dei parlamentari. State tranquilli che tagliate quelle poltrone il governo durerà 4 anni". Così l'ex deputato del M5s Alessandro Di Battista da piazza Bocca della Verità dov'è in corso l'evento di chiusura della campagna elettorale del M5s a Roma. (Rer)